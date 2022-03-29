مصر وقطر تتفقان على حزمة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار

اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.

وعُقد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية، اجتماع بين دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولى، وكل من محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلى بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، وسالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، وبحضور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين.

وبحسب بيان صادر اليوم، قد تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.