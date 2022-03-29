مؤشر أسعار المنتج القطري يصعد 4.2% في فبراير



ارتفع مؤشر أسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 4.2% على أساس شهري بدعم من قطاع التعدين الذي يمثل نحو 73% من وزن المؤشر.

وأشار بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري غلى أن ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4% دعم نمو قطاع التعدين بذات النسبة، في حين سجل قطاع الصناعة التحويلية نموا بنسبة 2.2% كمحصلة لارتفاع أسعار أربع مجموعات، وانخفاض في خمس مجموعات، مع ثبات مجموعتين.

بينما انخفض الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء بنسبة 13.7% نتيجة انخفاض في مجموعة أسعار مجموعة الماء بنسبة 14.8%، وأسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 12.9%.