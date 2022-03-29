السجن من سنة إلى 3 سنوات لـ 5 متهمين لاستعراضهم القوة بالأسلحة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير الجنايات الوزيري بالسجن سنة لكل من "ع. م. ال" و" ال.م.ص" و" ع.م.ا" و" و.م.ا" السجن 3 سنوات للمتهم " ع.ال.م" في واقعة استعراض القوة بالأسلحة.

كانت القضية رقم 22764 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول ببلاغ يفيد قيام المتهمين باستعراضهم القوة بالأسلحة النارية والبيضاء بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول قيام كل من " ع.م.ال" عامل و" ال.م.ص" و" ع.م.ا" و" ع.ال.م" و" و.م.ا" بأن استعرضوا القوة واستخدام العنف قبل بعضهم البعض مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وبيضاء وكان ذلك بقصد ترويع بعضهم البعض وإلحاق الاذي وفرض السيطرة وتكدير أمن وسكينة المواطنين بالطريق العام وإصابة كل من " ال.م.ص" و" ع.م.ال" و" ع.م.ا" وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.