يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في تصفيات مونديال 2022، في إياب الجولة الحاسمة لتصفيات مونديال 2022 بقطر.

وتستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، موعد مباراة مصر والسنغال، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع، فهي تعد واحدة من أهم مباريات المنتخب الوطني عبر التاريخ.

موعد مباراة مصر والسنغال

وعن موعد مباراة مصر والسنغال، ومن المنتظر أنها تكون في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هي ON TIME SPORTS 1 وON TIME SPORTS 2، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2.

التشكيل المتوقع لمصر ضد السنغال

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر وياسر إبراهيم ومحمود علاء وأحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه / عمر مرموش.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

السنغال ضد مصر، الساعة 7 مساءً، عبر قناة ON Time Sports 1 HD

نيجيريا ضد غانا، الساعة 7 مساءً،عبر قناة ESPN 3 Nederland HD

تونس ضد مالي، الساعة 9:30 مساءً، عبر قناة SSC6 HD

المغرب ضد الكونغو، الساعة 9:30 مساءً، عبر قناة SSC4 HD

الجزائر ضد الكاميرون، الساعة 9:30 مساءً،عبر قناة SSC5 HD



تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

اليابان ضد فيتنام، الساعة 12 ظهرًا، عبر قناة beIN Sports AFC HD

إيران ضد لبنان، الساعة 1:30 ظهرًا،عبر قناة beIN Sports AFC 1 HD

الإمارات ضد كوريا الجنوبية، الساعة 3:45 عصرًا،عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1

سوريا ضد العراق، الساعة 3:45 عصرًا، عبر قناة SSC7 HD

عمان ضد الصين، الساعة 6 مساءً، عبر قناة beIN Sports AFC 2 HD

السعودية ضد أستراليا، الساعة 8 مساءً، قناة beIN Sports AFC 2 HD