النفط يتراجع مع آمال بشأن مفاوضات اليوم





واصلت أسعار النفط خسائرها الثلاثاء 29 مارس مع توجه أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات سلام ووسط المخاوف المتعلقة بالطلب بسبب إجراءات الإغلاق في شنغهاي، المركز المالي في الصين، نتيجة تفشي حالات كوفيد-19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا لتسجل 111.88 دولار للبرميل لحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي بنحو 59 سنتا إلى 105.37 دولارًا للبرميل بعد تراجعها إلى 103.46 دولار للبرميل في وقت سابق.

وخسر كلا العقدين نحو 7% أمس الاثنين.

ويجتمع مسؤولون من أوكرانيا وروسيا اليوم الثلاثاء في إسطنبول في أول محادثات سلام بينهما منذ أسبوعين.

وكانت العقوبات التي فرضت على روسيا بعد بدء عمليتها في أوكرانيا قد حدت من إمدادات النفط ودفعت أسعاره لأعلى مستوياتها منذ 14 عاما في وقت سابق هذا الشهر.

وتصف روسيا ما تقوم به في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ومما عوض أثر نقص المعروض إجراءات إغلاق على مرحلتين في شنغهاي على مدى تسعة أيام والمتوقع أن تضر بالطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتترقب الأسواق كذلك اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ يوم الخميس.

ومن المرجح أن تتمسك المجموعة بزياداتها المحدودة لإنتاج النفط في شهر مايو، وفقا لعدة مصادر مطلعة، على الرغم من ارتفاع الأسعار ومطالبات من الولايات المتحدة ودول أخرى بزيادة الإنتاج.