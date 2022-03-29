"S&P " تتوقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قلصت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش قدره 8.5% في حين خفضت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقالت إن افتراضها الأساسي هو أن "الصراع سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من 2022."

وقامت S&P Global بتعليق كل المنتجات والخدمات للعملاء في روسيا وروسيا البيضاء خلال شهر مارس الجاري بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقلصت S&P Global توقعاتها لروسيا إلى انكماش قدره 8.5% من تقديراتها السابقة لنمو قدره 2.7%، وخفضت تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6% وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4%.

  
 

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