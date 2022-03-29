حمو بيكا يتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب!

تصدر اسم المطرب الشعبي حمو بيكا تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ويرجع ذلك بسبب أحكام السجن المتتالية عليه في الفترة الأخيرة.

معاقبة حمو بكا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه

وقضت المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة كل من "حمو بيكا " و" عمرو كمال " بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وبراءة "لورديانا" في واقعة التعدى على القيم والمبادى الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه بسبب فيديو "إنتي معلمة".

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سبب معاقبة حمو بيكا والغرامة المالية

يرجع السبب في معاقبة حمو بيكا ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، هو نشر فيديو خادش للحياء لحمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لوردينا على مواقع التواصل الإجتماعي.

اسم أغنية حمو بيكا الجديدة

وفي سياق آخر، روج حمو بيكا لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أنا مايكل جاكسون عصري"، كما نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة، وكتب عليه: "قريبًا أنا مايكل جاكسون عصري".

وفي وقت سابق، قال الفنان عمر كمال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، عن علاقته بمطرب المهرجانات حمو بيكا "كفاية بهدلة، على طول بيقل مني، وعلاقتنا دلوقتي تحت.. صباح الخير يا جاري إنت في حالك وأنا في حالي".