التفاصيل الكاملة حول فيلم ريتشارد وفوز ويل سميث بأوسكار أفضل ممثل

تصدر فيلم الملك ريتشارد تريند جوجل في الساعات الأخيرة بعد فوز ويل سميث بأوسكار أفضل ممثل رئيسي عن فيلم “King Richard” في حفل الأوسكار 2022، بعد غياب 15 عاما عن آخر ترشيح له.

فيلم الملك ريتشارد

ويتناول فيلم "الملك ريتشارد" - “King Richard”، قصة ريتشارد ويليامز، والد أسطورتي التنس فينوس وسيرينا، وكيف آمن بأن ابنتيه نجمات منذ البداية وكان يمتلك خطة تتكون من 84 صفحة تهدف لتحقيق أحلامهن أن يصبحن بطلات تنس.

قصة فيلم الملك ريتشارد حقيقية

وفيلم "الملك ريتشارد" - “King Richard”، مأخوذ عن قصة حقيقية، إلى جانب المشهد التي تقلها أبطال العمل كما هي، على سبيل المثال (إشارات اليد السرية التي اعتادت أسطورتي التنس على التواصل بها)، بجانب اللؤلؤ الأبيض الذي ارتدته فينوس خلال مباراتها المهمة مع اللاعبة أرانتشا فيكاريو.

أحداث فيلم الملك ريتشارد

فيلم الملك ريتشارد يتحدث عن حياة ريتشارد، الذي نشأ في لويزيانا، وبدأ تدريب ابنتيه منذ أن كانتا بعمر الـ4 سنوات، ولكن هدف الفيلم كان يختلف عن هدف الحقيقة، ففي الفيلم كان يهدف تمثيل ذوي البشرة السمراء، وفي الحقيقة، كان ريتشارد يريد أن تجني ابنتيه أموالًا ضخمة مثل لاعبات التنس المحترفات.

ويل سميث يتحدث كيف فهم شخصية ريتشارد

وقال سميث إنه استمد الإلهام لفهم شخصية ريتشارد ويليامز من والده، فكلاهما من نفس الجيل ويؤمنان بنفس الأفكار.

ويل سميث يتحدث عن براعته في الفيلم

وعن براعة ويل سميث في الفيلم، قال إن جزء من براعة أدائه يعود إلى عامل السن، لأنه أصبح يدرك جيدًا معنى الأبوة، ولولا تخطيه سن الخمسين ما كان بإمكانه أن يقدم نفس الأداء.