أسعار الذهب تتراجع 9 جنيهات في سوق الصاغة

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعات حادة مقارنة بتعاملات الأمس، مع استمرار تراجع أسعار الذهب العالمية وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعات بقيمة ٩ جنيه في المتوسط لمختلف الأنواع.

وتابع نجيب، تلك التراجعات نتيجة لهبوط سعر الأوقية عالميا ٢% إلى ١٨٩٧ دولار، حيث انعكس تأثيره مباشرة على الأسواق المحلية مع استقرار سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم.

وبحسب نجيب، سجل سعر جرام عيار ٢١ نحو ٩٧١ جنيه، وبلغ سعر جرام عيار جرام ٢٤ نحو ١١١٢ جنيه، وتراجع سعر جرام عيار ١٨ إلى ٨٣٠ جنيه، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى مستويات ٧٧٦٨ جنيه.