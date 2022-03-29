80.55 مليار ريال إنفاق المستهلكين بالسعودية في شهر



حقق إنفاق المستهلكين في السعودية نموا خلال شهر شباط (فبراير) 2022، بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ معدل الإنفاق نحو 80.55 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 4.5 مليار ريال.



تأتي الزيادة في الإنفاق بعدما نمت مبيعات نقاط البيع بنحو 25.2 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 41.66 مليار ريال، في حين تراجعت السحوبات النقدية بنحو 4.3 في المائة إلى 38.88 مليار ريال.

ومقارنة بالشهر السابق (يناير2021)، فقد تراجع الإنفاق بـ13.67 في المائة، حيث انخفض بنحو 12.73 مليار ريال بعدما كان الإنفاق حينها قد بلغ نحو 93.3 مليار ريال وهو الأعلى في عشرة أشهر.



وبحسب عمليات نقاط البيع، فقد زاد إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي خلال فبراير بنحو 59 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ نحو 5.78 مليار ريال، ليستحوذ القطاع على 14.9 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الشهر. كذلك زاد الإنفاق في قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 16 في المائة لتبلغ المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع نحو ستة مليارات ريال، مشكلا بذلك على 15.4 في المائة من الإجمالي. فيما تراجع الإنفاق على قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطاع المجوهرات في فبراير 14 و18 في المائة على الترتيب.



وخلال العام الماضي 2021، شهد إنفاق المستهلكين معدلات نمو كبيرة هي الأعلى في سبعة أعوام، بعدما بلغ حجم الإنفاق 1.05 تريليون ريال وبنسبة نمو 7 في المائة.



في حين بلغ معدل الإنفاق الشهري خلال العام الماضي نحو 87.9 مليار ريال، مقابل نحو 82.18 مليار ريال متوسط شهري في 2020.وحدة التقارير الاقتصادية

