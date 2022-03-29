أسهم أوروبا ترتفع بفضل شركات السفر والسيارات





فتحت أسهم أوروبا على مكاسب قوية اليوم على غرار أسواق آسيا وأمريكا فيما يتطلع المستثمرون إلى نتائج محادثات السلام بين موسكو وكييف في أنقرة.

وقفز المؤشر الأوروبي ستوكس 8 % ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار موجة البيع في السندات.

وقادت أسهم شركات السفر وشركات صناعة السيارات المكاسب وارتفعت أسهم البنوك 0.5 % وكانت من بين الأعلى على المؤشر الأوروبي ستوكس.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعد فيه المفاوضون الأوكرانيون والروس للاجتماع في تركيا لعقد أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين.