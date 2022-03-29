عاجل.. الرئيس السيسي يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وفقًا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزيرة الكونغولية نقلت رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تضمنت الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، موضحًا أن الرئيس الكونغولي أعرب في رسالته عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي للدفع بالأجندة الأفريقية في إطار قضية تغير المناخ.

وأكد الرئيس السيسي مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونغو الديمقراطية والاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة.

الرئيس السيسي وزيرة البيئة الكونغولية رسالة من الرئيس الكونغولي للسيسي السيسي يستقبل العلاقات المصرية الكونغولية
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