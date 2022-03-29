اليورو يرتفع مع بدء محادثات أوكرانيا





ارتفع اليورو اليوم في الوقت الذي اجتمع فيه مفاوضون أوكرانيون وروس في أول محادثات مباشرة منذ أكثر من أسبوعين.



وتراجع الدولار الأمريكي لكنه لم يبعد كثيرا عن أعلى مستوياته في عامين في حين حقق الين مكاسب متواضعة بعد أن هوى أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015.



ومن شأن أي وقف لإطلاق نار أو فرصة للتوصل لاتفاق سلام أن تدعم اليورو إذ تعاني منطقة اليورو من أسوأ تداعيات اقتصادية للحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير.



واجتمع مفاوضون أوكرانيون وروس في تركيا اليوم الثلاثاء في حين تسعى أوكرانيا إلى وقف لإطلاق النار دون التخلي عن أرض أو سيادة بعد أن صدت قواتها محاولات القوات الروسية عن دخول كييف.



ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات 0.3 في المائة إلى 98.767 لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ مايو 2020 والذي بلغ 99.415.



وهبط الدولار 0.3 في المائة إلى 123.5 ين بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ 2015 أمس الاثنين ويتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2016.



ونزل سعر البتكوين 0.5 في المائة إلى 47722 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يناير أمس.

وارتفع سعر إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم 3.3 في المائة إلى 3443 دولارا.