العجز التجاري الأمريكي يتراجع إلى 106.6 مليار دولار في شهر



تراجع العجز في التجارة السلعية للولايات المتحدة في شباط (فبراير)، ما قد يعطي دفعة للنمو الاقتصادي في الربع الأول، وفقا لبيانات رسمية أمس.



وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة إن العجز هبط 0.9 في المائة إلى 106.6 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 1.2 في المائة لتغطي على زيادة 0.3 في المائة في الواردات.



وكان العجز في تجارة الولايات المتحدة للسلع قد ارتفع بشكل حاد في كانون الثاني (يناير) مع استمرار الشركات في إعادة ملء مخزوناتها المستنزفة.



وقفز العجز في التجارة السلعية 7.1 في المائة إلى 107.6 مليار دولار خلال كانون الثاني (يناير).

وزادت مخزونات التجزئة 1.9 في المائة في حين ارتفعت مخزونات الجملة 0.8 في المائة في كانون الثاني (يناير).

