الجنيه الاسترليني يهبط أمام اليورو والدولار





هبط الجنيه الاسترليني أمام اليورو والدولار اليوم الاثنين بينما يركز المستثمرون على تباين سياسة الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية.



وفي كلمة ألقاها في بروكسل، تمسك أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا المركزي إلى حد كبير بلهجة إعلانه هذا الشهر بشأن أسعار الفائدة التي قال مسؤولون إنها تشير إلى تخفيف للحاجة إلى المزيد من زيادات الفائدة.



وتتوقع أسواق المال الآن زيادات للفائدة البريطانية بمقدار 135 نقطة أساس بحلول نهاية العام مقارنة مع 145 نقطة أساس قبيل كلمة بيلي، بما في ذلك فرصة بنسبة 55 في المائة لزيادة للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، حسب "رويترز".



وتعرض الاسترليني أيضا لضغوط أمام الدولار مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 2.5 في المائة.



وهبطت العملة البريطانية 0.8 في المائة إلى 1.3075 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 مارس.

ومقابل اليورو، انخفض الاسترليني 0.7 في المائة إلى 83.90 بنس، وهو أقل مستوى منذ 18 مارس