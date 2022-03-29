وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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الجزار: الموافقة على مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2022/2023.. ومناقشة آليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة


ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس.


وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للعام المالى 2022/2023، كما تم مناقشة عدد من آليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكدًا أننا نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.


وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.

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