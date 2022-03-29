رئيس التنمية الصناعية يبحث مع مستثمرى العاشر من رمضان سبل تعزيز الاستثمار الصناعى بالمدينة

التقى اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد من جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان برئاسة ايمن رضا الامين العام للجمعية وذلك بمقر الهيئة لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين ومعوقات الاستثمار ومطالب المستثمرين، وذلك تفعيلا للجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الجانبين، وذلك بحضور محمد سليم مستشار رئيس الهيئة لتطوير الفروع ومحمود سلطان امين صندوق الجمعية وهالة محمد مدير عام الجمعية وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية.



وصرح الزلاط ان الاجتماع تناول عرض الهيئةللتيسيرات الاجرائية في التعامل مع المستثمر،لاقامة المشروعات الانتاجية الجديدة والتوسع وبحث تذليل معوقات المصانع القائمة، في اطار اعمال اللجنة المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها بين الهيئة والجمعية والمقرر عقدها دوريا لحل مشاكل المستثمرين أولا بأول والتي تاتي تنفيذًا لتوجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفتح قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين الهيئة وممثلي المجتمع الصناعي، مؤكدا على سعي الهيئة الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وتلبية احتياجاتهم لا سيما ان العاشر من رمضان احد اهم المدن الصناعية في مصر.



وفي هذا السياق أوضح ان الهيئة بدأت تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة كوادرها وتأهيل الموظفين المتعاملين مع المستثمرين من خلال ورش تدريبية متخصصة، وكذلك تم العمل على ميكنة كافة خدماتها واجراءاتها حيث تم الانتهاء من ميكنة اجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي، كما بدات الهيئة عملية الربط الالكتروني لفروعها الإقليمية ومنها فرع الهيئة بالعاشر من رمضان وميكنتها كاشفا عن استراتيجية الهيئة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة كافة الفروع ومنها فرع العاشر من رمضان وزيادة عدد المهندسين والكوادر بها للتيسير ورفع الاعباء عن المتعاملين مع الهيئة من الصناع.



هذا وقد قام فريق عمل من قيادات الهيئة بالرد على استفسارات أعضاء الجمعية ومناقشة بعض المشكلات الخاصة المتعلقة بعدد من المصانع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فيما يتعلق بالتعاملات العقارية والتراخيص والسجل الصناعي والحماية المدنية.