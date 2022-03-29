إطلاق 166 قافلة بيطرية مجانية من بداية العام للأن بالمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الان.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ عدد 166 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ144 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 115 الف و338 حيوان، لافتا إلى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

واوضح إنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج امراض جلدية لعدد 54 الف و877 رأس حيوان، فضلا عن إنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 46 الف و249 رأس حيوان، كذلك تم علاج الامراض المعوية والتنفسية لعدد 10 الاف و24 رأس حيوان، واجراء عمليات جراحية لعدد 450 حيوانات، فضلا عن علاج امراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 3738 رأس حيوان.