ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهد ميناء دمياط خلال ال` 24 ساعة الماضية، تداول 28 سفينة حاويات وبضائع العامة، و5261 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان له اليوم  أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18 ألفا و703 أطنان،تشمل 13712 طن فوسفات، و100 طن يوريا،و691 طن نترات، و4200 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 الفا و232 طنا، تشمل 7982 طن قمح، و9531 طن حديد، 5800 طن خردة،و10956 طن ذرة، و5000 طن فول، و1840 طن خشب زان، و413 رأس ماشية بإجمالي وزن 123 طنا.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 126 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والاردن وبلجيكا وكرواتيا وهولندا وأمريكا وبولندا والهند وايطاليا وسلوفينيا واسبانيا والمانيا وباكستان، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 630 حاوية مكافئة،وعدد الحاويات الترانزيت 1559 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 124 الفا و183 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120 ألفا و676 طنا. 

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