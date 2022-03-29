223 سفينة بحمولات 3.9 مليون طن بموانيء المنطقة الشمالية خلال فبراير



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانيء شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال فبراير الماضي بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و924 ألفا و236 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 334 ألفا و164 حاوية مكافئة من خلال استقبال 223 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 38 سفينة حاويات بطاقة محققة 510 ألاف و961 طنا، وعدد حاويات 45 ألفا و515 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 12 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو، و2 سفينة ملح وسفينة سياحية، فضلا عن استقبال 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال فبراير 103 سفن حاويات و14 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3382567 طنا وعدد حاويات 288 ألفا و649 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أنه يجرى تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675م وتعميق الغاطس ل` 14م بتكلفة تبلغ نحو 1،4 مليار جنيه.

واستقبل ميناء العريش البحري 7 سفن لتصدير بضائع شمال سيناء للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 30708 أطنان، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش، حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165 مترا، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليارات جنيه.

يشار إلى أن مؤشرات الآداء التي تشهدها الموانيء تتحقق بالتزامن مع تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض مشروعات البنية التحتية، وتستمر أعمال تطوير وتعميق بعض الأرصفة في ميناءي غرب بورسعيد والعريش، لتعزيز أهمية الموانيء ورفع قدرتها التنافسية كموانيء بحرية متعددة الأغراض لتلبية الطلب المتنامي في مجالات شحن البضائع العامة والحاويات.

