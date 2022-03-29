عاجل.. تفاصيل الشكوى المقدمة من مصر ضد السنغال

تقدمت مصر بشكوى رسمية ضد السنغال بسب الاعتداء على البعثة المصرية، واللافتات العنصرية المسيئة لمصر ومحمد صلاح، وفقًا لما أفادت به قناة “العربية” في نبأ عاجل.

وقال اتحاد الكرة المصري في شكوى رسمية، إن جماهير السنغال قامت بإرهاب اللاعبين بإلقاء الزجاجات والحجارة عليهم.

وأضاف اتحاد الكرة المصري، أن حافلات بعثة المنتخب تعرضت للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات.

وتابع اتحاد الكرة المصري في شكوى رسمية، أن المنتخب تعرض للعنصرية وتحديدًا محمد صلاح بلافتات مسيئة في المدرجات.