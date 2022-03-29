حالة الطقس غدا الأربعاء 29-3-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية التابعة للطيران المدني، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي. 

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ الطقس غدا يشهد شبورة مائية صباحا على مناطق الجمهورية كافة، وتكون الأجواء غائمة عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تشهد نشاط للرياح، فضلا عن أجواء مشمسة في مناطق جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 30 مارس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 27 13

الإسكندرية 23 12

وادي النطرون 25 12

طنطا 25 13

شبين الكوم 26 13

دمنهور 24 12

بلطيم 21 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 27 09

بورسعيد 22 14

دمياط 21 13

الزقازيق 27 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بني سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبو سمبل 34 15

الوادي الجديد 35 12

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17

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