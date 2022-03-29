جهاز مدينة ٦ أكتوبر: غلق مدخل ومخرج شارعي النباتات وسوميد لإنشاء مسار القطار السريع

أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر عن غلق مدخل ومخرج شارع النباتات لإنشاء المشروع القومي مسار القطار السريع، وغلق كلي لاتجاه واحد لشارع غرب سوميد القادم من طريق الواحات إتجاه إمتداد محور ٢٦ يوليو بدءًا من شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع علي بن ابي طالب، وغلق كلى للاتجاهين لشارع غرب سوميد بدءًا من تقاطعه مع شارع علي بن ابي طالب و حتى محور ٢٦ يوليو.

وتقوم الشركة المنفذة للمشروع القومي مسار القطار السريع HSR بمد مسافة الغلق الكلي اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية لجزء من الطريق غرب حرم سوميد الواصل بين طريقي محور ٢٦ يوليو وطريق الواحات، وأصبحت مسافة الغلق الكلي المعدلة تشمل:

مدخل ومخرج شارع النباتات من طريق غرب سوميد.

و سيتم توجيه الحركة المرورية من خلال الطريق الموازي لشارع النباتات (شارع علي بن أبي طالب) طبقًا لتوجيهات الاداره العامة لمرور الجيزة.

ومن جانبه أشار السيد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر بأن الغلق اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧.

ووجب التنبيه أنه يتم وضع علامات إرشادية وتحذيرية لتأمين الأعمال وإرشاد السيارات ووضع الافتات الازمة لتحذير المواطنين من وجود منطقة أعمال من قبل الشركة المنفذة للأعمال.

