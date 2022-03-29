الأسهم الأوروبية تغلق على مكاسب مع استمرار المحادثات الأوكرانية الروسية

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 1.7%، مع ارتفاع قطاع السيارات بنسبة 5.9% لقيادة المكاسب حيث تم تداول جميع القطاعات في المنطقة الإيجابية باستثناء الموارد الأساسية والنفط والغاز، اللذان هبطا 2.2% و1.9% على التوالي.

ومن حيث حركة أسعار الأسهم الفردية، أضافت Faurecia الفرنسية لصناعة قطع غيار السيارات 17% لتتصدر Stoxx 600 وسط ارتفاع في أسهم قطاع السيارات.

وجاءت المكاسب في أوروبا مع استمرار تركيز المستثمرين في المنطقة على التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استؤنفت المحادثات وجها لوجه بين الجانبين في تركيا يوم الثلاثاء.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي عقب المحادثات إن روسيا قررت قطع نشاطها العسكري الذي يركز على كييف وتشيرنيهيف بشكل جذري في حين اقترح مفاوضون أوكرانيون تبني وضع محايد مقابل ضمانات أمنية.