أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 30-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.27 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.27 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.30 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.

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