ننشر خطوات تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري إلكترونيا

تعد خدمات الشهر العقاري من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين بشكل يومي، ونظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها المصلحة إذ تزدحم المكاتب كثيرًا بالمواطنين، أملًا في إنهاء الخدمات الخاصة بهم، سواء كانت توثيق أو إجراء توكيل عام لشخص آخر، وتوفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات إلى المواطنين يمكن الحصول عليها بطريقة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري للمواطنين تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري، وحتى يتم إنجاز الخدمة، يمكن للمواطنين حجز موعد إلكترونيًا، حتى يستطيع الفرد إنهاء التسجيل الخاص بهم، دون أن يكون هناك حاجة إلى إجراء الكثير من المشاوير للشهر العقاري، وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري إلكترونيا

- يتولى الراغب في تسجيل إحدى الشقق والعقارات تنزيل التطبيق الخاص بخدمات الشهر العقاري على الموبايل الخاص به.

- يجب على الراغب في تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري، بملء البيانات الخاصة بالنموذج الخاص بتسجيل العقد، فضلًا عن رفع المستندات والإقرار على التطبيق.

- وبعد الانتهاء من ملء البيانات على التطبيق، تظهر رسالة تفيد بالرقم الخاص بورود الطلب وساعته وتاريخه.

رسالة مهمة في تسجيل الشقة السكنية

- وقبل انتهاء مرور 24 ساعة، يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، لتفيد بأن الطلب قيد التنفيذ، مع ضرورة الاستيفاء بالأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد في الرسالة.

- ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى مكتب الشهر العقاري المحدد حتى يتم تقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.

- ثم بعد ذلك يتم إصدار المحرر المشهر واستلامه.