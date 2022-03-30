منتخب الجزائر يفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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فشل منتخب الجزائر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وذلك بعد خسارته أمام ضيفه المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في إياب التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

 

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف نظيف، إلا أن التأهل ذهب الكاميرون الذي تمكن من تسجيل هدفين خارج أرضه.

 

افتتح المنتخب الكاميروني التسجيل في الدقيقة ٢٢ عبر تشوبو موتينج وتمكن الجزائري أحمد توبة أن يسجل هدف التعادل للجزائر في الدقيقة 118.

 

واستطاع كارل إيكامبي من تسجيل هدف تأهل الكاميرون إلى نهائيات كأس العالم  في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، بعد كرة عرضية حولها بتصويبة قوية إلى الشباك.
 

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