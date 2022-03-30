سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.30جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

البنك المركزي المصري

18.26 جنيه للشراء

مقابل 18.39 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.30 جنيه للشراء

مقابل 18.39 جنيه للبيع.





بنك الإمارات دبي الوطني

18.27 جنيه للشراء

مقابل 18.37 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول

18.29 جنيه للشراء

مقابل 18.39 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي

18.27 جنيه للشراء

مقابل 18.37 جنيه للبيع.