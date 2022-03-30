أسعار الاسمنت في مصر اليوم الأربعاء 30 -3- 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الاسمنت في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، بعد تسجيلها تراجعات طفيفة مع عزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها من تاثير قرار خفض الطاقات الانتاجية لحماية المنافسة.

اسعار الاسمنت في مصر اليوم

وقال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء، ان اسعار طن الاسمنت حققت انخفاضات علي صعيد عمليات النقل فقط نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الاسعار

و حسب الزيني فإن سعر طن "الاسمنت المسلح"  تسليم أرض المصنع استقر ليتراوح ما بين ١٣٠جنيه   إلى ١٣٨٠ جنيه للطن في السوق المحلى، على أن يصل للمستهلك بسعر  ١٥٠٠ جنيه  للطن أو اعلي حسب رسوم النقل.

ارتفاع أسعار العقارات ١٠ إلى ١٥%

وأكد الزيني أن الزيادات الأخيرة التي حدثت في أسعار الأسمنت سوف يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% باعتباره مكون أساسي يدخل في بناء العقارات، وهو ما سيؤدي إلى ركود في عمليات البيع والشراء.

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