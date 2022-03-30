أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-3-2022 في الأسواق
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سجلت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-3-2022 تحركات جديدة في الاسواق، في ظل محاولات الحكومة لضبط الأسعار السلع الزراعية، قبل حلول شهر رمضان بأيام، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الخضراوات اليوم
اسعار الطماطم 10_12جنيه.
وسجل اسعار البطاطس 6_8 جنيه.
سجلت اسعار البصل 3 جنيه.
وسجل ورق العنب بـ60 جنيه.
وبلغ سعر الكوسه 8_10 جنيه.
سجلت اسعار الفاصوليا 19 جنيه.
وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي 20 جنيه.
وسجل الفلفل 8 جنيه.
وسجلت اسعار الفلفل الحامي البلدي 40جنيه.
وتراوحت اسعار الفلفل الألوان 15 _20جنيه.
وسجلت اسعار الملوخية 20جنيه.
وتراحت اسعار الليمون 16_18جنيه.