أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-3-2022 في الأسواق

سجلت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-3-2022 تحركات جديدة في الاسواق، في ظل محاولات الحكومة لضبط الأسعار السلع الزراعية، قبل حلول شهر رمضان بأيام، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضراوات اليوم

اسعار الطماطم 10_12جنيه.

وسجل اسعار البطاطس 6_8 جنيه.

سجلت اسعار البصل 3 جنيه.

وسجل ورق العنب بـ60 جنيه.

وبلغ سعر الكوسه 8_10 جنيه.

سجلت اسعار الفاصوليا 19 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي 20 جنيه.

وسجل الفلفل 8 جنيه.

وسجلت اسعار الفلفل الحامي البلدي 40جنيه.

وتراوحت اسعار الفلفل الألوان 15 _20جنيه.

وسجلت اسعار الملوخية 20جنيه.

وتراحت اسعار الليمون 16_18جنيه.



