303 مليارت جنيه حصيلة بيع شهادات 18% ببنكي الأهلي ومصر

أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، إلى مستوى 303 مليارات جنيه خلال 9 أيام.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت 103 مليارات جنيه خلال 9 أيام من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة طلعت حرب، وفقًا وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إلى أن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 200 مليار جنيه، خلال 9 أيام من بداية طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

واكد أبوالفتوح، أن البنك مستمر في إصدار الشهادة، منوهًا بأن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمى الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري والبالغ 18% سنويًا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).