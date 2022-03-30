الإمارات الأولى عربيًا بمؤشر المعرفة العالمي 2021

تصدرت الإمارات، الدول العربية، وجاءت بالمرتبة الـ11 عالميًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف قياس المعرفة على مستوى العالم.

وأظهر المؤشر، أن دولة الإمارات تمتلك أداءً متميزًا من حيث البنية التحتية المعرفية، لتحل في المرتبة 11 بين 154 دولة والمرتبة الـ11 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جدًا، حيث تبوأت الإمارات المرتبة 6 عالميًا بمؤشر التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 8 بمؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، والمرتبة 16 بمؤشر التعليم العالمي، حسب بيان حكومي.

وأشار المؤشر إلى أن هناك 5 نقاط قوة بالنسبة لدولة الإمارات في نتائج مؤشر المعرفة لعام 2021 تتمثل في سرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، الأفراد الذين يمتلكون مهارات قياسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونسبة مستخدمي الإنترنت.

وتصدرت الإمارات دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت ومستويات استخدامهم لها في عام 2020، وفقًا للقائمة التي أصدرتها أمس شبكة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت" الإخبارية الأمريكية.

وقفزت دولة الإمارات 31 مرتبة في كل من مؤشر "مستخدمي الإنترنت" نهاية سبتمبر 2021 والذي حققت فيه المركز الرابع عالميًا، وكذلك قفزت 31 مرتبة في مؤشر "نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي" الذي حصلت فيه على المركز الـ16 عالميًا.