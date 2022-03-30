تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية 2021



تراجع معدل البطالة للسعوديين في سن العمل إلى 11% بنهاية الربع الرابع من عام 2021، مسجلًا انخفاضًا بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق.

وانخفض معدل البطالة للسعوديين بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021؛ وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء.

وسجل معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) ارتفاعًا إلى نحو 6.9% بنهاية الربع الرابع من 2021، مقارنة بـ 6.6% في الربع السابق.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 61.5%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 57.3%.

ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين إلى 51.5%

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إن مؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين تحسنت في الربع الرابع من عام 2021؛ إثر دخول المزيد من الأشخاص في سوق العمل، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 51.5%؛ حيث بلغ 66.8% بارتفاع 1.8 نقطة مئوية للذكور السعوديين، مقابل 35.6% للإناث السعوديات بارتفاع 1.5 نقطة مئوية.

وأضافت الإحصاء، أن ذلك انعكس على نمو التوظيف وارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين؛ حيث بلغ للذكور السعوديين 63.3% بارتفاع 2.1% نقطة مئوية، مقابل 27.6% للسعوديات بارتفاع 0.9 نقطة مئوية.

وأدى نمو الوظائف والزيادة في معدل المشاركة بين الذكور السعوديين إلى انخفاض معدل البطالة لديهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية؛ ليصل إلى 5.2%، في حين أن معدل المشاركة للسعوديات لم يواكب نمو التوظيف حيث ارتفع معدل البطالة لديهن بـ 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 22.5%، حسب هيئة الإحصاء.

وأظهرت بيانات الإحصاء، ارتفاع أعداد المشتغلين السعوديين من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة، وأدت تلك الزيادة إلى ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بـ 2.1 نقطة مئوية ليصل إلى 22.5%.

وتركزت هذه الزيادة في فئة الشباب السعوديين الذكور، حيث ارتفعت نسبة توظيفهم بـ 3.7 نقطة لتصل إلى 32.7%، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة لديهم بمقدار 2.6 نقطة مئوية إلى 12.3%.

وبالنسبة للسكان في سن العمل الأساسي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما، انخفض معدل بطالة الذكور بـ 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 4.3%، وارتفع معدل الإناث بـ 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 23.3%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.6 نقطة مئوية لتصل إلى 83.2% للذكور السعوديين، وارتفع بـ 1.1 نقطة ليصل إلى 38.2% للسعوديات.

وارتفع معدل المشتغلين، بالنسبة للسكان السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فأكثر، إلى السكان بمقدار 1.7 نقطة مئوية لتصل إلى 38.7% للذكور، وارتفع بمقدار 1.6 نقطة ليصل إلى 12.8% للسعوديات.