النفط الكويتي يتراجع إلى 110.97 دولار للبرميل



تراجع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 2% أو ما يُعادل 2.26 دولار؛ ليصل إلى مستوى 110.97 دولار، مقابل 113.23 دولار للبرميل أول أمس الاثنين؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 2% أو ما يُعادل 2.25 دولار لتصل إلى 110.23 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنحو 1.6% أو ما يُعادل 1.72 دولار عند مستوى 104.24 دولار.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، عن تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 25 مارس الجاري.

وأظهر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت 1.357 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات 215 ألف برميل.

على صعيد تداولات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.79% لتصل إلى 111.10 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.83% عند مستوى 105.11 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار الخام اليوم وسط ترقب بيانات المخزونات الأمريكية إذ تشير التوقعات الأولية إلى تراجعها، ومع متابعة إجراءات وقف التصعيد العسكري في أوكرانيا.

ومن المقرر إعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.