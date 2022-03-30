انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض

عربي ودولي
اليمن - أرشيفية
اليمن - أرشيفية
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بانطلاق المشاورات اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، أن قرار التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن دخل حيز التنفيذ.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن مستقبل كيروش مع منتخب مصر بعد فشل التأهل لكأس العالم

الأهلي ينتظر.. تعرف على قائمة الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

عاجل.. حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية (فيديو)

موعد مباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت في ربع نهائي اليورباليج

عاجل.. كشف موقف الكاف من إعادة مباراة مصر والسنغال

“المشاط” تشارك فى مؤتمر "البنوك الخضراء" ضمن أسبوع المناخ