الأرصاد تعلن: ارتفاع درجات الحرارة اليوم (بيان بالدرجات)

نشرت الأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 30-3-2022، ودرجت الحرارة المتوقعة، حيث يسود البلاد طقس مئل للحرارة على أغلب الأنحاء، وتشهد البلاد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد الجوية حسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم، أن القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد يسودهما طقس مائل للحرارة، بينما يميل الطقس للبرودة في فترات الليل.

ومن جهتها، أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.



ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تبين أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة

سانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك:

قالت الأرصاد الجوية إن الطقس يشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



درجات الحرارة السبت المقبل أول أيام رمضان

القاهرة العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحري العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة