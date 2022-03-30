تراجع أسعار القمح والذرة الأميركية وسط آمال في وقف إطلاق النار





تراجعت العقود الآجلة للقمح الأميركي 4% والذرة بنحو 3% اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أنعشت فيه تعليقات من روسيا وأوكرانيا، عقب محادثات في تركيا، الآمال في وقف إطلاق النار في الصراع الذي أربك صادرات الحبوب الكبيرة من منطقة البحر الأسود.

وانخفضت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتا إلى نحو 10.14 دولار للبوشل عند التسوية، بينما أنهت عقود الذرة لشهر مايو التعاملات منخفضة نحو 22 سنتا إلى 7.26 دولار للبوشل، وتراجع فول الصويا نحو 21 سنتا إلى 16.43 دولار للبوشل.

تشهد سوق القمح اضطرابات منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير، لأن كلا البلدين من كبار مصدري القمح، في حين أن أوكرانيا أيضا مورد عالمي رئيسي للذرة.

قال وزير الزراعة الأوكراني رومان ليشتشينكو الأسبوع الماضي، إن مساحة المحاصيل الربيعية في أوكرانيا قد تنخفض بأكثر من النصف هذا العام من مستويات 2021، إلى نحو 7 ملايين هكتار مقابل 15 مليون هكتار كانت متوقعة قبل الحرب.

أوكرانيا منتج ومصدر زراعي عالمي رئيسي، وقد تؤدي الحرب إلى انخفاض حاد في محصول 2022 والصادرات في موسم 2022/23 القادم.

تشمل المحاصيل الربيعية الحبوب مثل الشعير والذرة، بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل بنجر السكر وعباد الشمس وفول الصويا.