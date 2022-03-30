تعرف على الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2022

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة حول الإجازات المتوقعة خلال شهر رمضان 2022، حيث تحرص الفجر دائما على تقديم خدمة لمتابعيها توفر لهم كافة التفاصيل حول ما يبحثون عنه.

وعن الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2022، من المقرر أن يكون رمضان أول أيامه السبت الموافق 2-4-2022، وعن الإجازات إليكم التالية:

الإجازات الرسمية في شهر رمضان

عيد تحرير سيناء وشم النسيم

يأتي عيد تحرير سيناء يوم 25 من إبريل لعام 2022، الموافق 24 من شهر رمضان المعظم، وهو نفس يوم شم النسيم الموافق في نفس اليوم، وحسب فرارات مجلس الوزراء أن الإجازات من المفترض ترحيلها إذا كنت في منتصف الأسبوع ليوم لخميس وفي حالة إجازتين في نفس اليوم فلا يعرف حتى الأن ما سيتم وما هو القرار النهائي بشأن إجازتي (شم النسيم وعيد تحرير سيناء).

عيد العمال

وعن عيد العمال فسيكون في الأول من مايو لعام 2022، وسيوافق يوم الأحد، ومن المنتظر أن تكون الإجازة الرسمية له يوم 5 من نفس الشهر يوم الخميس الذي يليه.

إجازات شهر رمضان 2022 الأساسية:

السبت 2 أبريل

الجمعة 8 أبريل

السبت 9 أبريل

الجمعة 15 أبريل

السبت 16 أبريل

الجمعة 22 أبريل

السبت 23 أبريل

الجمعة 29 أبريل

السبت 30 أبريل

ويتابع المصريين كل عام مواعيد الإجازات الرسمية خلال الشهر الكريم، لمعرفتها، وحرصت بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل المتعلقة بالإجازات الرسمية والمواعيد.