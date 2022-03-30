"الإحصاء": ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وليبيا بنسبة 60.5% 

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  60.5%،حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا 960.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 607.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58.2%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا 75.7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 38.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 95.2%، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 17.8 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 27.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 35.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الليبيين العاملين في مصر 4 آلاف دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 671 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 99.4%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الليبية في مصر  8.2 مليون دولار خلال الربع الأول من  العام المالي 2021 / 2022 مقابل 6.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.2%.

 

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