تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11367 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1942 نقطة.

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13824 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4483 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2920 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4781 نقطة.


 

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