الإحصاء: ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقطر بنسبة 76.4%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  76.4%،حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1% طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.5%.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر  121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من  العام المالي 2021 / 2022 مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.

 

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