الإحصاء: ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقطر بنسبة 76.4%



سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%،حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1% طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.5%.



وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022 مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.