الروبل الروسي يقفز أكثر من 7% مقابل الدولار





قفز الروبل الروسي أكثر من سبعة بالمئة إلى 83 مقابل الدولار الأمريكي في سوق موسكو اليوم الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهر، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه.



وأُعيد فتح السوق الروسي تدريجيا بعد تعليق التداولات بسبب عقوبات غربية واسعة أعقبت بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.



وعند الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا 5.2 في المائة عند 85.10 للدولار، بعد أن قفز في وقت سابق إلى 82.95 وهو أقوى مستوى له منذ 25 فبراير، حسب "رويترز".



وأمام العملة الأوروبية، صعد الروبل 1.9 في المائة ليجري تداوله عند 94.76 لليورو، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 92.19.