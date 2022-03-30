دول الخليج تبحث تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي





عقد محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن والسبعين، برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي (دولة الرئاسة) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.



وبحث أعضاء اللجنة عددا من المواضيع المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين، والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.



وناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية، وتزايد تحدياتها وتكرار وقوعها، ووثيقة سياسة تصنيف وتبادل المعلومات، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي.



كما اطلعت اللجنة على أهم التطورات والمستجدات بشأن المراحل التي أنجزها المجلس النقدي خلال الفترة الماضية، مستعرضةً أحدث التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون.



