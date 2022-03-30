وفق الاستعدادات النهائية.. تعرف على أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

لعل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، أصبحت الشغل الشاغل لأولياء الأمور والطلاب، في ضوء تأكيد وزارة التربية والتعليم، أنها ستكون وفق نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على أسئلة تقيس نواتج التعلم وتعتمد على الفهم وليس الحفظ.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

- كشفت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات والأسئلة ستكون وفق نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على أسئلة تقيس نواتج التعلم وتعتمد على الفهم وليس الحفظ.

- ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن من المقررات الدراسية والمنهج حسب المادة الدراسية.

- يجب على الطلاب الاستعداد لطبيعة ومضمون الأسئلة التى تقيس الفهم ونواتج التعلم، سواء عقدت الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 11 يونيو المقبل.

- تنتهي مرحلة تسجيل الاستمارات للطلاب بنهاية أبريل المقبل.

- طلاب المنازل أخر موعد لتسليم الاستمارة لهم 7 أبريل 2022.

- وجهت الوزارة، بتجهيز واختيار مقار لجان السير لامتحان الثانوية العامة، التي تشمل لجانا أساسية ولجانا احتياطية مع مراعاة أن تكون سعة الحجرة 16 طالبا.

انتهت وزارة التربية والتعليم من تحديد السيناريو النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2022 الخاص بكيفية عقد امتحانات الثانوية العامة وشكل الأسئلة على أن يتم إعلان التفاصيل قريبًا.

وستكون الامتحانات فى المدارس بلجان مؤمنة والطالب فرصة دخول الامتحان دور أول وثان فى حالة رسوبه فى الدور الأول فى مادتين فأقل، ولا يوجد تحسبن للمجموع أو الدرجات.

