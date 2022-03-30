محافظ قنا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم توريد محصول القمح

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم توريد القمح المحلى للموسم الجديد لعام 2022، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وأشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ومحمد جيلاني مدير عام التعاون الزراعي ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجه محافظ قنا كافة الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لإستقبال موسم توريد القمح وضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظًا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين فى تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.



أكد الداودي أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب زنة 150 كجم ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز والذي يعد واجبًا أساسيًا على الدولة