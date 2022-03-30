السعودية تقدم وديعة بـ5 مليارات دولار للبنك المركزى المصرى



أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.



وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، إن الوديعة تأتي امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيدًا ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



كما شددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارًا من السعودية -ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم- في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.



