السعودية تقدم وديعة بـ5 مليارات دولار للبنك المركزى المصرى
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أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، إن الوديعة تأتي امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيدًا لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما شددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارًا من السعودية -ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم- في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة.