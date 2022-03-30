حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان 2022

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طقس أول أيام رمضان
طقس أول أيام رمضان
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ30 من مارس 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، يوم السبت المقبل الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام رمضان

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام رمضان ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة  على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وليلا يكون الطقس باردا على كافة الأنحاء.

 

 طقس أول أيام رمضان

 

وأشارت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام شهر رمضان فلكيا ستشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان 

 

القاهرة   36 17 درجة.

الوجه البحرى   36   17 درجة.

السواحل الشمالية الغربية   26   16 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32   15 درجة. 

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 درجة 19 درجة.

شمال الصعيد   37   17 درجة.

جنوب الصعيد   39   19 درجة.

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