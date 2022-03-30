حالة الطقس اليوم الأربعاء 30-3-2022 في جمهورية مصر العربية

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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق الـ30 من مارس 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس اليوم

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

 

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس أن اليوم تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-3-2022

 

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.

سانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05.

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