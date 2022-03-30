روسيا: لن نطلب تحويلا فوريا لمدفوعات الغاز بالروبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال الكرملين إن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل ووعد بتحول تدريجي وقال إن روسيا يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسدد قيمتها بالروبل، حسب "رويترز".


وكان فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) قد حذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل وحذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية الروبل.

 

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