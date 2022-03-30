الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسودان بنسبة 65.7%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسودان مسجلة 826،8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498،9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65،7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336،7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 212،5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58،5%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتصل إلى 1،2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 711،4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63،5%.



وبلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 10،2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 2،2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32،4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47،5%، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 878 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 387 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 126،9%.